В клуб Месси может перейти обладатель «Золотого мяча» из «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может в будущем перебраться за океан. Об этом информируют журналисты Fichajes.
Как стало известно источнику, в услугах опытного хорватского хавбека заинтересован «Интер Майами». Руководство американского клуба предпримет попытку подписать Луку, однако трансфер вряд ли состоится этим летом. Модрич решил остаться в «Реале» на следующий сезон.
38-летний полузащитник выступает за «королевский» клуб с лета 2012 года. Его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.
В минувшем сезоне Ла Лиги Модрич провел 32 встречи, отметившись двумя голами и шестью ассистами.
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