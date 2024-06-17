Жена Лунина высказалась о возможном уходе украинца из «Реала»

Анастасия Лунина, жена вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, высказалась о возможном трансфере своего супруга в другой клуб.
«Нам нравится Испания, здесь очень хорошие люди. Здесь комфортно нашей семье. Но если Андрею придется покинуть эту страну, то я поддержу его. Мы отправимся туда, куда нужно», - передает слова девушки аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.
Ранее в прессе сообщалось об интересе к украинскому вратарю со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Атлетико».
В минувшем сезоне Лунин вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.
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