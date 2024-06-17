Жена Лунина высказалась о возможном уходе украинца из «Реала»

«Нам нравится Испания, здесь очень хорошие люди. Здесь комфортно нашей семье. Но если Андрею придется покинуть эту страну, то я поддержу его. Мы отправимся туда, куда нужно», - передает слова девушки аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.