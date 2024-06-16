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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обратила внимание на юного бразильца с ценником в 70 млн евро

16 Июня 2024 • 23:57 Комментировать
Крузейро
...
Флуминенсе
19.06 23:00

«Барселона» включила в список своих интересов левого защитника «Флуминенсе» Эскердинью.

18-летний футболист провёл всего один матч на взрослом уровне, но уже высоко котируется в Европе. По данным Sport, новый рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик попросил клуб усилить позицию крайнего защитника, и «сине-гранатовые» обратили внимание на Эскердинью. Проблемой может стать высокий ценник: «Флуминенсе» требует за перспективного латераля 70 млн евро – желающие удовлетворить такой запрос вряд ли найдутся.

Полное имя Эскердиньи – Жоао Энрике Мендес да Силва. На его счету девять матчей за сборную Бразилии возрастной категории до 17 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
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