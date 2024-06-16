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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб Ла Лиги сделал предложение по Лапорту

16 Июня 2024 • 23:33 Комментировать

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт интересен испанскому клубу.

Неназванный представитель Ла Лиги предложил за бывшего футболиста «Манчестер Сити» порядка 13 млн евро, но услышал отказ от «Аль-Насра». Об этом сообщает журналист Руди Галетти. Ранее сообщалось о возможном возвращении 30-летнего центрбека в «Атлетик» Бильбао.

По данным источника, некоторые европейские клубы выразили желание арендовать Лапорта, но такой вариант также не устроил «Аль-Наср». Саудовский гранд рассмотрит только полноценную продажу испанца на выгодных для себя условиях.

Эмерик Лапорт перебрался в «Аль-Наср» в августе прошлого года из «Манчестер Сити». Стоимость трансфера составила 27,5 млн евро.

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Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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