Клуб Ла Лиги сделал предложение по Лапорту

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт интересен испанскому клубу.

Неназванный представитель Ла Лиги предложил за бывшего футболиста «Манчестер Сити» порядка 13 млн евро, но услышал отказ от «Аль-Насра». Об этом сообщает журналист Руди Галетти. Ранее сообщалось о возможном возвращении 30-летнего центрбека в «Атлетик» Бильбао.

По данным источника, некоторые европейские клубы выразили желание арендовать Лапорта, но такой вариант также не устроил «Аль-Наср». Саудовский гранд рассмотрит только полноценную продажу испанца на выгодных для себя условиях.

Эмерик Лапорт перебрался в «Аль-Наср» в августе прошлого года из «Манчестер Сити». Стоимость трансфера составила 27,5 млн евро.