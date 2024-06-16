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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании введут правило, которое работает на Евро-2024

16 Июня 2024 • 17:39 Комментировать

В чемпионате Испании будет введено правило, которое сейчас работает на чемпионате Европы – 2024. Так, разговаривать с судьями смогут только капитаны команд. Соответствующая информация прозвучала в программе Carrusel Deportivo.

Как известно, на Евро-2024 было решено позволить общаться с судьями только капитанам. При этом если капитаном является вратарь, то он может делегировать своё право одному из полевых футболистов.

Ранее стали известны сроки проведения следующего чемпионата Испании. Титул будет защищать мадридский «Реал», который в сезоне 2023/2024 выиграл чемпионство досрочно.

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