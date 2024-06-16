Нападающий Ансу Фати в сезоне 2023/2024 выступал в аренде за «Брайтон». Теперь молодой футболист возвращается в «Барселону», где на него всерьёз не рассчитывают. Словом, Фати этим летом может снова сменить клуб.

Как стало известно TodoFichajes, Фати может продолжить карьеру во Франции. Так, подписать 21-летнего футболиста может «Марсель». По данным источника, видеть Ансу в команде хочет Роберто де Дзерби, который вот-вот возглавит провансальцев. В завершившемся сезоне итальянский тренер работал с Фати в «Брайтоне».

В сезоне 2023/2024 Ансу Фати провёл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.