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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван клуб, куда Фати может уйти из «Барселоны» слухи

16 Июня 2024 • 13:13 Комментировать

Нападающий Ансу Фати в сезоне 2023/2024 выступал в аренде за «Брайтон». Теперь молодой футболист возвращается в «Барселону», где на него всерьёз не рассчитывают. Словом, Фати этим летом может снова сменить клуб.

Как стало известно TodoFichajes, Фати может продолжить карьеру во Франции. Так, подписать 21-летнего футболиста может «Марсель». По данным источника, видеть Ансу в команде хочет Роберто де Дзерби, который вот-вот возглавит провансальцев. В завершившемся сезоне итальянский тренер работал с Фати в «Брайтоне».

В сезоне 2023/2024 Ансу Фати провёл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Барселона Ансу Фати Роберто де Дзерби трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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