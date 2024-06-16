Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес стал главным виновником неубедительной игры нападающего Витора Роке, так считает окружение бразильца. Данной информацией поделилась испанская газета Diario AS.

По данным источника, окружение Роке считает, что игрок выступил намного ниже своих ожиданий. Приближенные к 19-летнему бразильцу люди утверждают, что виной всему стал Хави, который был уволен после окончания минувшего сезона.

Роке присоединился к «Барселоне» минувшей зимой. За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и забил два гола.

Ранее сообщалось, что форвард может отправиться в аренду в Серию A.