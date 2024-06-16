Француз Йоро выбрал между «Реалом», «ПСЖ» и «Ливерпулем»

Защитник «Лилля» Лени Йоро определился, где желает продолжить карьеру. В услугах талантливого француза заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Как сообщает портал Todofichajes, Йоро решил перейти в «королевский» клуб. Лени хочет объединиться в столице Испании с другими французскими футболистами. За «Реал» выступают Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Килиан Мбаппе.

«Лилль», в свою очередь, готов продать защитника за 40 миллионов евро. Контракт Лени с клубом рассчитан до лета следующего года.

В минувшем сезоне Лиги 1 защитник сыграл 32 матча, забил два мяча и получил пять желтых карточек.