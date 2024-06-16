Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина

Нападающий Килиан Мбаппе вскоре будет представлен в качестве форварда мадридского «Реала». Как сообщает El Debate, церемония запланирована на 16 июля, через два дня после завершения чемпионата Европы – 2024.

Стоит отметить, что презентацию 25-летнего французского нападающего посетит бывший игрок и тренер «королевского» клуба Зинедин Зидан.

О переходе Мбаппе в мадридский гранд было объявлено в первых числах июня. Килиан присоединился к «Реалу» на правах свободного агента. Звездный нападающий заключил со «сливочными» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на пять лет.