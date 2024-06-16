​Бывший игрок испанской сборной получил 9 месяцев тюрьмы за рукоприкладство в отношении женщины

Испанский экс-футболист Хави де Педро, в прошлом выступавший в «Реал Сосьедаде» вместе с Валерием Карпиным, осуждён у себя на родине на девять месяцев за рукоприкладство в отношении женщины. Полиция задержала и арестовала его прямо на его нынешнем рабочем месте.

Особо с ним не церемонились - как сообщает derbyderbyderby.it, в 2018 году у де Педро уже была аналогичная ситуация с тогдашней подругой, так что служители порядка знали, что имеют дело со «злостным рецидивистом». Теперь у него будет время подумать о своём поведении в тюрьме.

В карьере де Педро есть также 12 матчей в составе испанской сборной, причём дебютировал он в игре против сборной России в сентябре 1998 года.