Рафинья: «Недавно я думал уйти из футбола»

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья Диас признался, что хотел бросить футбол.

27-летнего игрока нередко критикуют, а в прессе регулярно появляются слухи о его скором уходе из «Барселоны».

«Недавно я думал о том, чтобы оставить всё из-за проблем личного и профессионального плана. Я думал сдаться и бросить футбол, потому что не хотел сталкиваться с психологическими трудностями, нападками со стороны СМИ и болельщиков. Я смог преодолеть это благодаря сыну. Я представил, что однажды он увидит во мне источник вдохновения в футболе», – заявил Рафинья на пресс-конференции сборной Бразилии.