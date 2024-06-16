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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья: «Недавно я думал уйти из футбола»

16 Июня 2024 • 01:06 Комментировать
Бразилия
...
Коста-Рика
25.06 04:00

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья Диас признался, что хотел бросить футбол.

27-летнего игрока нередко критикуют, а в прессе регулярно появляются слухи о его скором уходе из «Барселоны».

«Недавно я думал о том, чтобы оставить всё из-за проблем личного и профессионального плана. Я думал сдаться и бросить футбол, потому что не хотел сталкиваться с психологическими трудностями, нападками со стороны СМИ и болельщиков. Я смог преодолеть это благодаря сыну. Я представил, что однажды он увидит во мне источник вдохновения в футболе», – заявил Рафинья на пресс-конференции сборной Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Рафинья Диас ещё теги

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