​Кафу поддержал борьбу с расизмом

Несколькими днями ранее в испанской Валенсии вынесли вердикт некоторым особо отличившимся на ниве расизма футбольным фанатам - за оскорбления Винисиуса Жуниора они проведут в испанской «каталажке» по восемь месяцев. Это реальные шаги в борьбе против расизма, считает Кафу, в своей карьере успевший поиграть и в Испании - в сезоне 1994/1995 он защищал цвета испанской «Сарагосы», выиграв с ней Кубок Кубков.

- Расизм - это порок человечества. И я наконец-то вижу реальные шаги в борьбе с ним. Пусть это будет всем уроком, - заявил Кафу, слова которого цитирует EFE.

Кафу закончил карьеру в 2008 году.