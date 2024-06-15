Капитан «Барселоны» Роберто интересен двум клубам Ла Лиги

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто может перебраться в другой испанский клуб.

Контракт 32-летнего игрока с «сине-гранатовыми» истекает в текущем месяце, и стороны пока не договорились о новой сделке. Уже совсем скоро Роберто сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента. По информации журналиста Габриэля Санса, в настоящий момент у ветерана «Барселоны» есть предложения от двух представителей Ла Лиги – «Валенсии» и «Жироны».

В прошедшей кампании Серхи Роберто провёл 24 матча, по три раза отметившись голом и результативной передачей. В общей сложности на счету хавбека, способного сыграть в защите, 373 поединка за «Барселону».