Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не собирается покидать каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Ферран Корреа.

По данным источника, Торрес хочет добиться успеха в «Барселоне», и он уверен, что у него это получится.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 42 встречах во всех турнирах, забил 11 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Торреса с «Барселоной» рассчитано до лета 2027 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermark, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.