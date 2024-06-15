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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес решил, останется ли в «Барселоне» слухи

15 Июня 2024 • 23:34 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не собирается покидать каталонский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Ферран Корреа.

По данным источника, Торрес хочет добиться успеха в «Барселоне», и он уверен, что у него это получится.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 42 встречах во всех турнирах, забил 11 мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Торреса с «Барселоной» рассчитано до лета 2027 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermark, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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