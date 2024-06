Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз эксперты порадовали футбольных фанатов рейтингом лучших испанских футболистов в истории.

В топ-10 в основном вошли игроки, блиставшие в XXI веке, что и не удивительно – испанцы доминировали в европейском футболе в 2008-2012 годах, выиграв за это время два чемпионата Европы и один чемпионат мира.

Первое место в рейтинге занял Хави. На второй позиции расположился ещё один экс-игрок «Барселоны» - Андрес Иньеста. Топ-3 замкнул бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс.

Дальше в десятке идут Давид Вилья, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Рауль, Карлес Пуйоль, Херард Пике и Хаби Алонсо.