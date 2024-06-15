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Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой

15 Июня 2024 • 18:19 Комментировать (5)

На страницах Four Four Two продолжают публиковаться интересные рейтинги. На этот раз эксперты порадовали футбольных фанатов рейтингом лучших испанских футболистов в истории.

В топ-10 в основном вошли игроки, блиставшие в XXI веке, что и не удивительно – испанцы доминировали в европейском футболе в 2008-2012 годах, выиграв за это время два чемпионата Европы и один чемпионат мира.

Первое место в рейтинге занял Хави. На второй позиции расположился ещё один экс-игрок «Барселоны» - Андрес Иньеста. Топ-3 замкнул бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс.

Дальше в десятке идут Давид Вилья, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Рауль, Карлес Пуйоль, Херард Пике и Хаби Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
Рауль Давид Вилья Андрес Иньеста Икер Касильяс Серхио Рамос Хави Эрнандес Карлес Пуйоль Херард Пике Рауль Гонсалес Хаби Алонсо Серхио Бускетс ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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Bartimeus
15 Июня 2024 в 19:07
А я бы Иньесту на 1 поставил. Кас 2, Хави 3. Рауль в топ-5 должен быть, после Вильи.
Вайнах 06
15 Июня 2024 в 18:54
Рауль Мадрид лучший!
White_Shark
15 Июня 2024 в 18:33
Спасибо что перечислили состав сборной Испании на единственном победном мундиале 2010)) Минус Рауль, плюс Фернандо Торрес
Bartimeus
15 Июня 2024 в 19:08
Да, занятно) может этот топ для XXI века?
NOBODY
15 Июня 2024 в 18:24
кто??? этот физрук????? ахаххахахахахаха ))
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