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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл нового конкурента для Куртуа слухи

15 Июня 2024 • 16:34 Комментировать

Голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как стало известно 90min, «сливочные» заинтересованы в услугах 23-летнего испанца в связи с возможным уходом Андрей Лунина в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что окружение Лунина недовольно поступком главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который оставил игрока на скамейке в финальном матче Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Гарсия провел 19 матчей с учетом всех турниров, пропустил десять голов и 11 раз смог оставить свои ворота на замке.

Контракт голкипера с «Эспаньолом» рассчитан до 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Гарсии составляет 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Тибо Куртуа Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 Жоан Гарсия ещё теги
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