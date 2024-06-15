Голкипер «Эспаньола» Жоан Гарсия может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как стало известно 90min, «сливочные» заинтересованы в услугах 23-летнего испанца в связи с возможным уходом Андрей Лунина в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась информация, что окружение Лунина недовольно поступком главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который оставил игрока на скамейке в финальном матче Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Гарсия провел 19 матчей с учетом всех турниров, пропустил десять голов и 11 раз смог оставить свои ворота на замке.

Контракт голкипера с «Эспаньолом» рассчитан до 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Гарсии составляет 400 тысяч евро.