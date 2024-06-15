Футболистки «Барселоны» отказались меняться футболками с игроками «Чиваса»

Футболистки «Барселоны» не стали меняться футболками с соперницами из мексиканского клуба «Чивас». Команды встречались в рамках Тура чемпионов.

Так, «Барселона» победила со счетом 4:1 и выиграла товарищеский турнир. После окончания встречи мексиканки хотели поменяться футболками, но испанские игроки не стали этого делать.

По данным Marca связано это с тем, что у клуба жесткая экономия и у футболисток ограниченное количество экипировки.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.