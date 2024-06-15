Модрич ответил на вопрос, останется ли он в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос, продлит ли он контракт с мадридским клубом.

«Вы узнаете это очень скоро. Сейчас я сосредоточен на сборной Хорватии. Когда придёт время, все всё узнают. Больше я ничего не могу сказать», - сказал Модрич аргентинскому ESPN.

Действующий контракт связывает 38-летнего Модрича с «Реалом» до конца июня. За мадридский клуб хорватский полузащитник выступает с конца лета 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма».

Напомним, что в сезоне 2023/2024 Лука Модрич выиграл с «Реалом» несколько трофеев – чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.