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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» отказался продавать Омородиона за 35 миллионов евро

15 Июня 2024 • 14:38 Комментировать

Мадридский «Атлетико» получил предложение от лондонского «Вест Хэма» по трансферу нападающего Самюэля Омородиона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, пару недель назад «матрасники» отказались продавать футболиста за 35 миллионов евро.

Источник отмечает, что в «Атлетико» знают об интересе к нападающему со стороны клубов из итальянской Серии А, в число которых входит столичная «Рома». Тем не менее, местные команды пока не присылали «матрасникам» никаких официальных предложений.

20-летний Омородион в минувшем розыгрыше чемпионата Испании выступал в аренде за «Алавес», где отметился 9 голами и ассистом в 35 матчах Ла Лиги.

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Алавес Атлетико Мадрид Вест Хэм трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги
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