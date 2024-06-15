«Бешикташ» подтвердил возможность трансфера защитника «Атлетико»

Защитник Габриэль Паулиста действительно может сменить мадридский «Атлетико» на «Бешикташ». Турецкий клуб выпустил на страницах своего официального сайта заявление, в котором подтвердил начало переговоров по переходу 33-летнего бразильца.

Ранее в Европе Паулиста поиграл не только за «Атлетико», но и за «Валенсию», «Вильярреал» и лондонский «Арсенал». Если брать сезон 2023/2024, то Паулиста провёл 24 официальных матча.

«Бешикташ» этим летом может подписать Габриэля Паулисту в качестве свободного агента – действующий контракт бразильца с «Атлетико» рассчитан до конца июня.