Экс-форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о доминировании «Реала» на международной арене.

«Так как «Реал» грамотно подбирает состав и тратит деньги на покупку игроков, которые только могут отбить свою цену на продаже своих футболок. Поэтому правильно клуб делает и хочет доминировать в европейском футболе. Это возможно, в Ла Лиге «Барселона» сейчас на спаде, а в Лиге чемпионов всегда есть команды, которые могут всегда хорошо сыграть против них», — сказал Булыкин.

В сезоне-2023/24 мадридский клуб выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. Победа в ЛЧ стала для «сливочных» 15-й в истории.