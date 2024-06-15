Сын Месси назвал футболиста «Барселоны», с которым хочет сыграть

Тьяго Месси, сын восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть.
«Когда я выхожу на поле, то нервничаю больше, чем когда смотрю за игрой своего отца. Я не очень хорошо владею левой ногой. Мечтаю выступать за сборную Аргентины. И еще хочу однажды сыграть с Ламином Ямалем», - передает слова Месси-младшего газета Marca.
Напомним, что 16-летний Ямаль выступает за первую команду «Барселоны» с лета прошлого года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026-го. Трансферная стоимость Ламина оценивается в 90 миллионов евро.
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