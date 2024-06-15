Сын Месси назвал футболиста «Барселоны», с которым хочет сыграть

«Когда я выхожу на поле, то нервничаю больше, чем когда смотрю за игрой своего отца. Я не очень хорошо владею левой ногой. Мечтаю выступать за сборную Аргентины. И еще хочу однажды сыграть с Ламином Ямалем», - передает слова Месси-младшего газета Marca.