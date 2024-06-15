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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо может остаться в «Реале», игрок сомневается в переходе в «Аль-Иттихад»

15 Июня 2024 • 10:32 Комментировать

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес сомневается в целесообразности переезда в Саудовскую Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанец может отказаться от трансфера в «Аль-Иттихад».

Источник сообщает, что в ближайшее время сага должна разрешиться. Мадридский «Реал» находится в ожидании финального решения Начо. Если Фернандеш решит остаться, ему будет предложен ещё один контракт сроком на один год.

Напомним, ранее Фернандес хотел покинуть «Реал» на правах свободного агента. Сейчас есть вероятность, что шестикратный обладатель Лиги чемпионов всё же решит остаться и подпишет новый контракт.

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