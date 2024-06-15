В «Барселоне» довольны, что Флик не требует много трансферов

Боссы каталонской «Барселоны» довольны подходом нового главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. По данным Relevo, руководство устраивает то, что немецкий специалист не требует большого количества трансферов.

Как стало известно источнику, Флика устроит подписание двух-трех новичков в текущее трансферное окно.

Напомним, что Ханс-Дитер сменил испанца Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. В минувшем сезоне «сине-гранатовые» финишировали на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили «ПСЖ»,