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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» довольны, что Флик не требует много трансферов

15 Июня 2024 • 09:45 Комментировать

Боссы каталонской «Барселоны» довольны подходом нового главного тренера команды Ханса-Дитера Флика. По данным Relevo, руководство устраивает то, что немецкий специалист не требует большого количества трансферов.

Как стало известно источнику, Флика устроит подписание двух-трех новичков в текущее трансферное окно.

Напомним, что Ханс-Дитер сменил испанца Хави Эрнандеса на посту главного тренера команды. В минувшем сезоне «сине-гранатовые» финишировали на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили «ПСЖ»,

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик
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