Шустер: «Игра «Реала» потеряет в качестве после ухода Крооса»

Бывший футболист Бернд Шустер поделился мнением о ситуации в мадридском «Реале» после ухода полузащитника Тони Крооса.
«В команду пришел Килиан Мбаппе, но ушел Тони Кроос. Расставание с Тони будет проблемой для клуба. По средней линии команды у меня есть вопросы. Игра Крооса была очень важна для «Реала», после его ухода они потеряют в качестве», - передает слова Шустера газета Marca.
Напомним, что Кроос покинул «королевский» клуб по завершении минувшего сезона. 34-летний звездный полузащитник завершит игровую карьеру после домашнего чемпионата Европы – 2024.
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