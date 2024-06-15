Шустер: «Игра «Реала» потеряет в качестве после ухода Крооса»

«В команду пришел Килиан Мбаппе, но ушел Тони Кроос. Расставание с Тони будет проблемой для клуба. По средней линии команды у меня есть вопросы. Игра Крооса была очень важна для «Реала», после его ухода они потеряют в качестве», - передает слова Шустера газета Marca.