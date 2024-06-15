Шустер раскрыл, в чём секрет успеха Анчелотти

Бывший футболист мадридского «Реала» Бернд Шустер поделился мнением о главном тренере «королевского» клуба Карло Анчелотти.
«Анчелотти – тренер высочайшего уровня. У него огромный опыт, он всегда тренировал сильные команды. Карло понимал игру в защите, как никто другой. Именно это помогало ему добиваться успеха», - передает слова эксперта газета Marca.
Напомним, что в минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. Мадридская команда выиграла престижный трофей в 15-й раз. «Сливочные» являются рекордсменами по этому показателю.
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