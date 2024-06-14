В летнее трансферное окно новый главный тренер «Барселона» Ханс-Дитер Флик хочет усилить оборонительную линию.

Как сообщает Diario Sport, Флик считает оборону главной проблемой «Барселоны», из-за чего команда много страдала в прошлом сезоне. По сведениям источника, тренер хочет сохранить Бальде и Канселу. Араухо, Форт и Алекс Валле получат свой шанс, но если будет финансовая возможность, то «Барселона» подпишет защитника, отмечает источник.

Минувший сезон чемпионата Испании «Барселона» завершила на второй позиции в турнирной таблице, отстав от «Реала» на десять зачетных баллов.