Куман упрекнул президента «Барселоны» Лапорту

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман упрекнул президента каталонского клуба Жоана Лапорту. По словам Кумана, ему не хватало поддержки во время работы.

«Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Когда меня уволили, я думаю, мы отставали от «Реала» на девять очков. А теперь они отстали на десять. Чтобы добиваться успехов, нужно иметь поддержку президента», - цитирует Кумана Marca со ссылкой на El Mundo.

Стоит отметить, что Хави, которого Куман упомянул в комментарии, был уволен из «Барселоны» в конце мая, хотя месяцем ранее клуб объявлял о сохранении молодого тренера на посту тренера на следующий сезон.

Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов»