Стало известно, когда стартует новый чемпионат Испании

Чемпионат Испании сезона 2024/2025 стартует 16 августа. Как отмечает издание AS, сезон Ла Лиги стартует на неделю позже обычного из-за Олимпийских игр.

Что касается завершения испанского чемпионата, то последние его матчи запланированы на 25 мая следующего года.

Отмечается, что в Испании по-прежнему не будут играть на католическое Рождество. Последние матчи Ла Лиги в 2024 календарном году должны пройти 23 декабря.

Как известно, действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти довольно уверенно выиграла титул, став недосягаемой на вершине досрочно.