Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда стартует новый чемпионат Испании

14 Июня 2024 • 15:38 Комментировать

Чемпионат Испании сезона 2024/2025 стартует 16 августа. Как отмечает издание AS, сезон Ла Лиги стартует на неделю позже обычного из-за Олимпийских игр.

Что касается завершения испанского чемпионата, то последние его матчи запланированы на 25 мая следующего года.

Отмечается, что в Испании по-прежнему не будут играть на католическое Рождество. Последние матчи Ла Лиги в 2024 календарном году должны пройти 23 декабря.

Как известно, действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти довольно уверенно выиграла титул, став недосягаемой на вершине досрочно.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении Тен Хаг выбрал нового нападающего для «Манчестер Юнайтед»
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Стало известно, какая лига отправила на Евро-2024 больше всего игроков
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
15:38 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда стартует новый чемпионат Испании
13:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» установил лимит по цене трансфера Йоро
12:53 · Испания. Ла Лига
Вальверде высказался о завершении карьеры Крооса
12:11 · Испания. Ла Лига
Ленгле не спешит покидать «Барселону», француз зарабатывает 16 миллионов евро в год
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал вратаря, который заменит Лунина
11:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» мечтает о том, чтобы в атаке играли Ямаль и Нико Уильямс
10:46 · Англия. Премьер-лига
Шустер: «Когда Бускетс покинул «Барселону», я видел только одного игрока, который мог его заменить» 1
10:41 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» - о Мбаппе: «Он может стать иконой клуба»
10:34 · Чемпионат Европы 2024
Гримальдо дал совет Ямалю
10:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может выкупить нападающего «Бетиса» за 4 миллиона евро
07:43 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» ответил на вопрос о Мбаппе и Винисиусе
04:44 · Испания. Ла Лига
Сауль намерен уйти из «Атлетико»
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Ромеро, на которого претендует «Реал»
04:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с двумя игроками
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем