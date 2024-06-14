«Реал» установил лимит по цене трансфера Йоро

Защитник Лени Йоро из «Лилля» остаётся трансферной целью «Реала». При этом мадридский клуб установил лимит – «сливочные» не собираются платить за 18-летнего футболиста больше 40 миллионов евро. Понять «Реал» можно, ведь действующий контракт Йоро рассчитан до середины 2025 года, то есть следующим летом защитник может стать свободным агентом.

У «Лилля» есть более выгодные предложения по Йоро, но решение пока не было принято. Ранее сообщалось, что сам молодой футболист хотел бы оказаться именно в «Реале».

Лени Йоро является воспитанником «Лилля». В сезоне 2023/2024 защитник провёл 44 матча, в которых забил три гола.