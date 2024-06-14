Вальверде высказался о завершении карьеры Крооса

Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде выказался о решении немецкого полузащитника Тони Крооса завершить игровую карьеру после чемпионата Европы – 2024.
«У меня дома Тони всегда будет пользоваться большим уважением и любовью. Его семья всегда заставляла нас чувствовать себя частичкой того, чего он добивался в своей карьере. С ним всегда был душевный покой», - передает слова уругвайского футболиста Madrid Universal.
Кроос защищал цвета «королевского» клуба с 2014 года. В минувшем сезоне полузащитник вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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