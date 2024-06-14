Ленгле не спешит покидать «Барселону», француз зарабатывает 16 миллионов евро в год

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле не спешит покидать команду на постоянной основе, так как зарабатывает 16 миллионов евро в год по действующему контракту. Об этом сообщает издание Sport.

Ленгле в последних двух сезонах выступал на правах аренды за клубы из Английской премьер-лиги: сперва за лондонский «Тоттенхэм», а затем за «Астон Виллу». Ни один из этих клубов не захотел выкупать француза на постоянной основе.

Напомним, Ленгле ранее получил предложение от команды из Саудовской Аравии, но 28-летний центральный защитник не хочет переезжать на другой континент. Футболист предпочитает остаться в Европе.