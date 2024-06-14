«Барселона» мечтает о том, чтобы в атаке играли Ямаль и Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» очень хочет провернуть трансфер нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс. По информации от Relevo, руководство «сине-гранатовых» буквально мечтает об этом.

Отмечается, что спортивный директор Деку и президент Жоан Лапорта прекрасно знают о том, за какую сумму «Атлетик» Бильбао отпустит своего таланта. Сообщается, что требуемая сумма выкупа составляет 58 миллионов евро.

Уильямс и Ямаль вскоре сыграют за сборную Испании на чемпионате мира в Германии. Нико в минувшем розыгрыше Ла Лиги отметился 5 голами и 11 ассистами, а Ламин – 5 голами и 5 результативными передачами.