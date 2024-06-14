Игрок «Реала» - о Мбаппе: «Он может стать иконой клуба»

Хоселу, форвард мадридской команды, высказался о новичке клуба Килиане Мбаппе.

- Килиан игрок огромного масштаба. Он может стать иконой «Реала», - передаёт слова нападающего «Реала» Onda Cero.

Напомним, со следующего сезона Килиан Мбаппе будет защищать цвета мадридского «Реала», о переходе «сливочные» официально объявили в начале июня. До этого французский форвард выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В минувшем сезоне Килиан провёл за «ПСЖ» 48 матчей во всех соревнованиях, записал на свой счёт 44 гола и сделал 10 ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.