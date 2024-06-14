Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может выкупить нападающего «Бетиса» за 4 миллиона евро

14 Июня 2024 • 10:12 Комментировать

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно может усилиться нападающим «Бетиса». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассматривают вариант с приглашением Айосе Переса, на котором висит ценник в размере 4 миллионов евро.

Как сообщает источник, «Барселона» попытается оформить трансфер в том случае, если команду этим летом покинет Витор Роке. Напомним, бразилец недоволен количеством игровой практики в стане «сине-гранатовых».

30-летний Перес закончил прошлый сезон с 9 голами в 31 матчей чемпионата Испании. Ранее футболист выступал в Английской премьер-лиге в составе «Ньюкасла» и «Лестера».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Айосе Перес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Альварес решил, где хочет продолжить карьеру Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону»
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
11:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» мечтает о том, чтобы в атаке играли Ямаль и Нико Уильямс
10:46 · Англия. Премьер-лига
Шустер: «Когда Бускетс покинул «Барселону», я видел только одного игрока, который мог его заменить» 1
10:41 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» - о Мбаппе: «Он может стать иконой клуба»
10:34 · Чемпионат Европы 2024
Гримальдо дал совет Ямалю
10:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может выкупить нападающего «Бетиса» за 4 миллиона евро
07:43 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» ответил на вопрос о Мбаппе и Винисиусе
04:44 · Испания. Ла Лига
Сауль намерен уйти из «Атлетико»
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Ромеро, на которого претендует «Реал»
04:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с двумя игроками
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
02:04 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» провернёт рекордный трансфер защитника
01:13 · Испания. Ла Лига
Родриго отказался переходить в «ПСЖ»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – самый подорожавший игрок в мире за последний год, Беллингем – третий
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Далич: «Это странно, но в свои 38 лет Модрич хочет играть как можно больше»
13 Июня
23:45 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Луис Энрике даёт мне больше свободы, в «Барселоне» я был ограничен»
Все новости
Рекомендуем