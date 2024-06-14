«Барселона» может выкупить нападающего «Бетиса» за 4 миллиона евро

Каталонская «Барселона» в это трансферное окно может усилиться нападающим «Бетиса». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассматривают вариант с приглашением Айосе Переса, на котором висит ценник в размере 4 миллионов евро.

Как сообщает источник, «Барселона» попытается оформить трансфер в том случае, если команду этим летом покинет Витор Роке. Напомним, бразилец недоволен количеством игровой практики в стане «сине-гранатовых».

30-летний Перес закончил прошлый сезон с 9 голами в 31 матчей чемпионата Испании. Ранее футболист выступал в Английской премьер-лиге в составе «Ньюкасла» и «Лестера».