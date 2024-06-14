Игрок «Реала» ответил на вопрос о Мбаппе и Винисиусе

Фланговый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди высказался о Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре, которые будут вместе играть в новом сезоне.

«В «Реале» все хотят побеждать. Мы учимся солидарности. Мбаппе и Винисиус? Это два совершенно разных футболиста, но они оба великие. Надеюсь, что все будет хорошо», - передает слова французского защитника RMC Sport.

Мбаппе перебрался в «королевский» клуб в начале июня на правах свободного агента. Нападающий подписал со «сливочными» контракт на пять лет. В минувшем сезоне Килиан провел 48 поединков за «ПСЖ», в которых отметился 44 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.