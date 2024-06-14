Сауль намерен уйти из «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес собирается сменить клуб в ближайшее время.

29-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «матрасников», поэтому слухи об уходе хавбека появлялись в прессе ещё по ходу сезона. Сейчас всё идёт к тому, что нынешним летом Сауль расстанется с «Атлетико». По утверждениям журналиста Маттео Моретто, представители испанца уже ищут для него новых работодателей.

Сауль Ньигес – выпускник академии «Атлетико». За первую команду мадридцев игрок провёл 427 матчей, отметившись 48 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

Действующий контракт Сауля рассчитан до середины 2026 года.