Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Сауль намерен уйти из «Атлетико»

14 Июня 2024 • 04:44 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес собирается сменить клуб в ближайшее время.

29-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе «матрасников», поэтому слухи об уходе хавбека появлялись в прессе ещё по ходу сезона. Сейчас всё идёт к тому, что нынешним летом Сауль расстанется с «Атлетико». По утверждениям журналиста Маттео Моретто, представители испанца уже ищут для него новых работодателей.

Сауль Ньигес – выпускник академии «Атлетико». За первую команду мадридцев игрок провёл 427 матчей, отметившись 48 забитыми мячами и 26 голевыми передачами.

Действующий контракт Сауля рассчитан до середины 2026 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сауль Ньигес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Альварес решил, где хочет продолжить карьеру
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси
Спортивные новости
Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
04:44 · Испания. Ла Лига
Сауль намерен уйти из «Атлетико»
04:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» принял решение по Ромеро, на которого претендует «Реал»
04:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с двумя игроками
03:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала»
02:04 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» провернёт рекордный трансфер защитника
01:13 · Испания. Ла Лига
Родриго отказался переходить в «ПСЖ»
00:37 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – самый подорожавший игрок в мире за последний год, Беллингем – третий
00:01 · Чемпионат Европы 2024
Далич: «Это странно, но в свои 38 лет Модрич хочет играть как можно больше»
13 Июня
23:45 · Испания. Ла Лига
Дембеле: «Луис Энрике даёт мне больше свободы, в «Барселоне» я был ограничен»
23:37 · Италия. Серия А
На Морату появился новый претендент из Серии А
23:18 · Испания. Ла Лига
Вальверде станет одним из капитанов «Реала» в новом сезоне 1
22:39 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определили игрока, который точно должен быть подписан
22:20 · Испания. Ла Лига
Названа возможная зарплата Начо в Саудовской Аравии слухи
22:03 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с игроком «Реала»
18:49 · Испания. Ла Лига
Ширер назвал Беллингема высокомерным
Все новости
Рекомендуем