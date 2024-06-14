«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с двумя игроками

Мадридский «Реал» готовится объявить о договорённости с Лукой Модричем и Лукасом Васкесом.

Действующее соглашение хорвата истекает 30 июня, то же самое касается и испанца. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни «королевский клуб» официально подтвердит продление договоров с обоими ветеранами.

38-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В прошедшем сезоне он отыграл 46 матчей за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами и восемью результативными передачами.

Васкес – воспитанник «сливочных», вернувшийся в клуб в 2015 году. В активе 32-летнего игрока три гола и восемь ассистов в 38 поединках кампании-2023/24.