«Атлетико» провернёт рекордный трансфер защитника

Центральный защитник «Реал Сосьедада» Рубен ле Норман находится в шаге от перехода в мадридский «Атлетико».

Между клубами уже достигнуто соглашение по условиям трансфера. По сведениям Estadio Deportivo, 27-летний испанец станет самым дорогим защитником в истории «матрасников». Чтобы сделка состоялась, мадридцам осталось лишь получить подпись самого центрбека.

Несколькими днями ранее сообщалось, что за трансфер Рубена ле Нормана «Атлетико» заплатит порядка 30-32 млн евро.

На счету футболиста сборной Испании 221 матч за «Реал Сосьедад» во всех соревнованиях – в них он отметился шестью голами и шестью ассистами.