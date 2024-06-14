Родриго отказался переходить в «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не намерен никуда уходить.

Слухи о возможном уходе 23-летнего игрока распространились на фоне прихода Килиана Мбаппе – француз может занять место бразильца в основном составе. Ситуацией мог воспользоваться «ПСЖ»: по заявлениям журналиста Фабриса Хокинса, гранд Лиги 1 всерьёз рассматривал возможность приобретения Родриго, но тот остался непреклонен – он уже решил, что останется в «Реале».

В начале июня главным претендентом на Родриго назывался «Манчестер Сити».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 110 млн евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до середины 2028 года.