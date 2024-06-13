Дембеле: «Луис Энрике даёт мне больше свободы, в «Барселоне» я был ограничен»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, чем отличается его нынешняя роль от той, что была в «Барселоне».

Француз пополнил ряды парижского гранда прошлым летом после шести лет выступления за «сине-гранатовых». По словам 27-летнего игрока, Луис Энрике нашёл ему совершенно другое применение на поле.

«Луис Энрике даёт мне больше свободы: я могу быть «десяткой», «ложной девяткой» – кем угодно. Особенно это касается второй половины сезона. В «Барселоне» же я был прикован исключительно к флангу», – цитирует Barca Universal футболиста.

На счету Усмана Дембеле шесть забитых голов и 14 ассистов в 42 матчах за «ПСЖ».