Вальверде станет одним из капитанов «Реала» в новом сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде готовится стать одним из капитанов команды.

В скором времени «сливочные» могут потерять Начо Фернандеса – испанец близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад». Именно 34-летний защитник носил капитанскую повязку в завершившемся сезоне. Как отмечает Madrid Xtra, всё идёт к тому, что статуса одного из капитанов «Реала» с начала новой кампании удостоится Вальверде. Главным же капитаном, по всей видимости, будет Лука Модрич, о чём сообщалось ранее.

Федерико Вальверде выступает за «Реал» с 2016 года. Уругваец провёл 258 матчей в цветах «королевского клуба».