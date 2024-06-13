В «Реале» определили игрока, который точно должен быть подписан

В мадридском «Реале» готовы на многое, чтобы обойти конкурентов в борьбе за центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

18-летний футболист также находится на радарах «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». По сведениям The Athletic, глава скаутского отдела «Реала» Джуни Калафат определил Йоро как игрока, который должен быть подписан в обязательном порядке. Финальное решение будет принимать руководство «сливочных».

Юный француз рассматривается «Реалом» как долгосрочная замена 34-летнему Начо Фернандесу, который близок к уходу в саудовский «Аль-Иттихад».

Стоимость Лени Йоро, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 50 млн евро.