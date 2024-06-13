Центральный защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес близок к отъезду из Европы.

По достоверным данным, капитан «сливочных» ведёт переговоры с «Аль-Иттихадом». Как информирует журналист Хосе Феликс Диас, саудовский клуб предложил испанцу двухлетний контракт, по условиям которого игрок может заработать в общей сложности порядка 40 млн евро. Стороны находятся в шаге от договорённости.

Напомним, прошлым летом в «Аль-Иттихад» перебрался другой важный игрок «Реала» – Карим Бензема. Француз выступал за «королевский клуб» на протяжении 14 лет, а 34-летний Начо и вовсе проводит в «Реале» всю карьеру.