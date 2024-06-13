«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с игроком «Реала»

Капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может перебраться в «Аль-Иттихад».

34-летний игрок уже совсем скоро станет свободным агентом – его контракт истекает в конце июня. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, центральный защитник «сливочных» ведёт переговоры с саудовским «Аль-Иттихадом». В «Реале» хотели бы продолжить сотрудничество с ветераном и по-прежнему ждут от него ответа, при этом руководство мадридского клуба понимает, что вероятность ухода довольно велика.

Начо Фернандес провёл 364 матча за «Реал», в котором выступает на протяжении всей профессиональной карьеры.