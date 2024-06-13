Ширер назвал Беллингема высокомерным

Легенда английского футбола Алан Ширер высказался о полузащитнике «Реала» и сборной Англии Джуде Беллингеме.

«Беллингем феноменален. Его прогресс просто впечатляет. У него есть высокомерие – в хорошем смысле этого слова. Чтобы быть топ-игроком, в тебе должно быть что-то такое, и у него это есть.

Все мы знали, что Джуд большой талант, но то, как он влился в один из самых больших клубов, и как он воспринял это будто прогулку в парке или игру на улице, - это просто феноменально», - сказал Ширер Betfair.

Свой первый матч на Евро2024 сборная Англии проведёт в воскресенье, 16 июня, - против Сербии.