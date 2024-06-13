Булыкин высказался о том, принесёт ли Мбаппе разлад в «Реал» после своего прихода в клуб

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что приход Килиана Мбаппе в «Реал» не принесёт разлад в команду.

«Ничего он не принесёт. Наоборот, ещё круче сделает «Реал». Они и так «галактикос», сложно их как-то по-другому назвать, потому что там собраны лучшие. Они ещё покажут головокружительный футбол. А мы ждём новый сезон, Ла Лигу и Лигу чемпионов, чтобы наслаждаться их игрой», — сказал Булыкин.

В сезоне-2023/24 «сливочные» стали победителями чемпионата Испании и Лиги чемпионов.