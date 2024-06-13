Филип Йоргенсен, датский вратарь продлил своё трудовое соглашение с «Вильярреалом», пишет пресс-служба «жёлтой субмарины». Теперь новое соглашение датчанина с коллективом рассчитано до середины 2029 года. В контракте голкипера, по информации СМИ, есть пункт о сумме выкупа за 40 млн евро.

Йоргенсену всего 22 года. В минувшем сезоне в активе 22-летнего вратаря 37 проведённых матчей во всех турнирах. В них он пропустил 64 гола, а в шести поединках оставил свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось о том, что Йоргенсеном заинтересовался лондонский «Челси». Стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 20 млн евро.