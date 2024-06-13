Маркос Алонсо: «На данный момент я даже не знаю, где буду играть»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо высказался о своём будущем.

Напомним, срок действия контракта 33-летнего футболиста с испанским клубом истекает в конце текущего месяца.

«На данный момент я даже не знаю, где буду играть. Надеемся, что скоро будут новости», — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Алонсо провёл за «Барселону» лишь восемь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

За каталонский клуб испанский защитник выступает с 2022 года. Ранее он защищал цвета лондонского «Челси», итальянской «Фиорентины», а также английских клуба «Сандерленда» и «Болтона».