Бывший полузащитник «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как утверждает Jijantes FC, агент 27-летнего Танги Ндомбеле предложил услуги своего клиента «Барселоне». При этом сообщается, что клуб пока не заинтересован в подписании француза, но трансферное окно длинное, поэтому все может измениться.

Напомним, минувший сезон Ндомбеле провел на правах аренды в «Галатасарае». В конце июня у футболиста истекает контракт с «Тоттенхэмом», который не будет продлен.

В сезоне-2023/24 Ндомбеле принял участие в 26 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.